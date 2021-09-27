أسماء كثيرة خرجت على السطح، لكن العالمي لم يُعلن عن مدربه الجديد بعد

خرج الوليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، للرد على كثرة الأنباء حول المدير الفني الجديد للعالمي، لإيقاف الشائعات.

العالمي كان قد أقال مدربه البرازيلي مانو مينيزيس، بعد الهزيمة في الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وظهر عبر التقارير الصحفية أسماء مدربين كُثر يفاوضهم مجلس العالمي حاليًا، ثم تخرج أنباء عن رفض هؤلاء المدربين تولي المسؤولية، اعتراضًا على المقابل المادي المعروض.

المهيدب رد على هذه الأنباء، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظرًا لكثرة المعلومات الخاطئة حول ملف مدرب الفريق الأول من إعلاميين وقنوات رسمية، تؤكد إدارة النصر حرصها على التعاقد مع الخيار الأنسب، لذا لازالت تفاوض بعض المدربين رغم حصولها على موافقة مبدئية من مدربين آخرين".

وأضاف: "يحسم الملف رسميا نهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى بإذن الله".

نظرًا لكثرة المعلومات الخاطئة حول ملف مدرب الفريق الأول من إعلاميين وقنوات رسمية.



تؤكد إدارة النصر حرصها على التعاقد مع الخيار الأنسب،

لذا لازالت تفاوض بعض المدربين رغم حصولها على موافقة مبدئية من مدربين آخرين.

على أن يحسم الملف رسميا نهاية الأسبوع الحالي بحد أقصى بإذن الله. — الوليـد المهيـدب (@alwaleed6) September 27, 2021

أكثر المدربين الذين تحدث عنهم الإعلام هو رودي جارسيا، الذي أكد الإعلام السعودي والأوروبي أنه اتفق مع مسؤولي العالمي على تولي المسؤولية، لمدة موسمين، مقابل سبعة ملايين يورو سنويًا.

لكن ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تراجع جارسيا عن قراره، مبديًا رغبته في استمرار العمل بأوروبا، وعدم خوض تجربة عربية حاليًا.