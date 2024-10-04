بعد مخاوف النصر .. رد "رسمي" من الاتحاد الآسيوي بشأن نقل مواجهة الاستقلال خارج إيران

هل سيتم نقل مباراة النصر القادمة إلى خارج إيران؟

رد الاتحاد الآسيوي على مخاوف ومطالبات الأندية بنقل مبارياتهم ضد الأندية الإيرانية خارج إيران، بسبب الأحداث السياسية غير المستقرة في الفترة الحالية.

وكان النصر يدرس فكرة تقديم طلب لنقل مباراته ضد الاستقلال الإيراني، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خارج إيران إلى أرض محايدة، والمقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري، في ظل التوترات الأمنية الحالية.

وأوضح داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "الاتحاد الآسيوي يعمل حاليًا على كافة الاحتمالات الخاصة بالوضع الإيراني".

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وأضاف: "لم نتخذ القرار النهائي بشأن نقل المباريات خارج إيران، ولا يوجد شيء نستطيع توضيحه أكثر من ذلك حاليًا، وكل القرارات مطروحة".

ولم يتقدم النصر بشكل رسمي حتى الآن بطلب نقل مباراته ضد الاستقلال خارج إيران، ولكنه يراقب الوضع ومن ثم سيعمل على نقله، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

يأتي ذلك بعدما رفض فريق موهون باجان سوبر جاينت الهندي السفر إلى إيران لمواجهة تراكتور الإيراني يوم الأربعاء الماضي، في دوري أبطال آسيا، بسبب مخاوف أمنية.