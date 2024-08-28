"بعد مماطلة نجم باريس سان جيرمان" .. النصر يرصد صفقة قوية من لايبزيج

مفاوضات بين النصر ولايبزيج..

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي؛ لضمان المنافسة على كافة الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي 2024-2025.

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النصر حسم صفقتين رسميتين في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الحارس البرازيلي الشاب بينتو، والظهير الأيسر السعودي سالم النجدي.

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وخلال الساعات الماضية.. عملت الإدارة النصراوية على التعاقد مع قلب دفاع عالمي؛ حيث حصلت على موافقة نادي باريس سان جيرمان، لـ"بيع" المدة المتبقية من عقد المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عدم موافقة شكرينيار على عرض النصر - حتى الآن -؛ ما دفع إدارة العملاق السعودي للتوجه إلى خياراتٍ أخرى.

رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء نادي النصر "محادثات" مع نظيره لايبزيج الألماني؛ لشراء عقد المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن النصر، سيفعل خيار التعاقد مع سيماكان "24 سنة" من لايبزيج؛ حال تأكده من فشل صفقة مدافع نادي باريس سان جيرمان، بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن سيماكان - من أصول غينية -، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج منذ صيف عام 2021، عندما انتقل إليه قادمًا من ستراسبورج الفرنسي؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 13 آخرين، خلال 122 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.