مدرب العالمي من مدرب مساعد إلى مدير فني .. فحاكموا من أتى به..

يرى الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان أنه يجب محاكمة مسؤولي نادي النصر السعودي علنًا أمام الجمهور، على إثر قيادة البرازيلي مارسيلو سيزار، للفريق خلال الفترة الحالية.

مجلس العالمي برئاسة مسلي آل معمر، كان قد أقال البرازيلي مانو مينيزيس، قبل عشرة ايام تقريبًا، بعد تلقي الهزيمة في الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

اقرأ أيضًا | فيديو | تاليسكا وبيتروس يتناولان خروفًا على الطريقة السعودية

وعقب إقالته، استقرت الإدارة على الاعتماد على مارسيلو، الذي كان مدربًا في الجهاز المعاون لمينيزيس.

الفرحان يرى أن هذا القرار يستحق المحاكمة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من مهمة ( مساعد مدرب ) في الفيصلي إلى مهمة مدرب فريق النصر ..!! والله أنها لكبيرة على النصراويين".

وأضاف: "من أتى به المفترض أن يقدم للمحاكمة العلنية أمام مدرج الشمس".

من مهمة ( مساعد مدرب ) في الفيصلي إلى مهمة مدرب فريق النصر ..!!

و الله أنها لكبيرة على النصراويين ..

من أتي به المفترض أن يقدم للمحاكمة العلنية أمام مدرج الشمس . https://t.co/p1ovO3we3p — فرحان الفرحان (@farhan_alfarhan) September 28, 2021

مارسيلو قاد العالمي حتى الآن في مباراة واحدة أمام الباطن، فاز بها بهدف نظيف، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسابق مجلس النصر الزمن خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع مدرب بديل لمارسيلو، لكن هناك صعوبة في ظل رفض الكثير من المدربين الأوروبيين للعمل في المنطقة العربية حاليًا، خاصةً وأن المهمة لن تكون سهلة مع مرور سبع جولات بالدوري المحلي.