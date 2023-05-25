"النصر متورط" .. كشف حقيقة اتهام الاتحاد في أكبر قضية تزوير ضد الهلال

الحديث عن قضية فساد جديدة.. ورد اتحادي سريع

الأمر خرج عن السيطرة تمامًا في الشارع الرياضي السعودي، فالجميع أصبح يتحدث الآن عن قضايا التلاعب والتزوير، متجاهلين المنافسة الشرسة على لقب دوري روشن للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف"، قبل النهاية بجولتين فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعًا صوتيًا منسوبًا إلى المستشار القانوني عمر الخولي، يزعم فيه بتورط بعض المسؤولين السابقين في نادي الاتحاد، في قضية تزوير خطيرة؛ لتسجيل صفقة النجم السيراليوني محمد كالون، وخطفه من الهلال، في عام 2005.

ومن ناحيته، نفى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، المقرب من البيت الاتحادي، تورط النادي أو أي من مسؤولية السابقين، في عملية فساد أو تزوير بصفقة كالون.

وكتب جستنيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لمصلحة من فتح قضية كالون في هذا التوقيت بالذات؟!.. ومن المحرض لذلك؟!.. في الوقت الذي مضى على هذه القضية سنوات، وفي الوقت الذي نرى كل المحاولات النصراوية، من الموسم الماضي، تبحث عن تعثر نادي الاتحاد، بإثارة قضايا بين حينٍ وآخر".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "مع احترامي للدكتور عمر الخولي، معظم المعلومات التي ذكرها لا أساس لها من الصحة، وأنا كنت شاهدًا على العصر في تلك الحقبة الزمنية، وأعرف الحقيقة كاملة".

واعتبر جستنيه، أن إثارة قضية اللاعب كالون في هذا التوقيت، تثير الشبهات، واصفًا إياها بـ"اللعبة الدنيئة"، التي تستهدف مصالح الاتحاد.