عقوبة قوية .. النصر يضرب بيد من حديد ضد مارسيلو بروزوفيتش!

بروزوفيتش "ضحية" خسارة لقب كأس السوبر السعودي..

وقع مسؤولو نادي النصر السعودي، "عقوبة قوية" ضد النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي.

النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد السقوط المدوي (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في المباراة النهائية.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الإثنين، أن الإدارة النصراوية أبلغت بروزوفيتش البالغ من العمر 31 سنة، بخصم 10% من راتبه.

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الصحيفة كشفت عن أن العقوبة الموقعة ضد النجم الكرواتي؛ تأتي على خلفية حصوله على "كارت أحمر" في مباراة النصر والتعاون، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر.

مارسيلو بروزوفيتش تحصل على "كارت أحمر"، في الوقت بدل الضائع من مباراة التعاون، والتي فاز فيها النصر (2-0)؛ ليغيب عن نهائي السوبر السعودي أمام الهلال؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على العالمي.

جدير بالذكر أن بروزوفيتش انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 12 آخرين خلال 44 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.