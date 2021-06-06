"يظنون أن شهود عصر ماجد توفوا"

سخر هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي السابق، من بعض النقاد الرياضيين والجماهير التي دائمًا ما تقارن الأسطورة ماجد عبد الله؛ نجم العالمي والمنتخب السعودي الأسبق، بغيره من أبناء جيله، موضحًا أنهم يستغلون مرور 20 عامًا على اعتزاله.

المقارنة بين أساطير الكرة السعودية دائمًا ما تحدث، لكن الخلاف الدائم بين المتحاورين يدور حول من الأفضل ماجد عبد الله أم سامي الجابر؛ نجم الهلال؟

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ورغم نجومية كل منهما إلا أن جمهور كل نادٍ يرفض الاعتراف بوجود أكثر من أسطورة، ويصر على أن هناك أسطورة واحدة للكرة السعودية هو نجم فريقها.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد اعتزال ماجدعبدالله ب20 سنة، ظهر علينا بعض المتعصبين في القنوات يقارنون ماجد بغيرة من المهاجمين وعندما كان يلعب لم يستطيع احد من قول ان هناك لاعب افضل ماجد اعتقاداً منهم بان شهود عصر ماجد توفوا".

بعد اعتزال ماجدعبدالله ب٢٠ سنة

ظهر علينا بعض المتعصبين في القنوات يقارنون ماجد بغيرة من المهاجمين وعندما كان يلعب لم يستطيع احد من قول ان هناك لاعب افضل ماجد اعتقاداًمنهم

بان شهود عصر ماجد توفوا 😂😂 pic.twitter.com/o1WxCi0FXS — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 6, 2021

يذكر أن ماجد عبد الله لعب للعالمي لمدة عشرين عامًا منذ 1977 وحتى 1997، حقق خلالها عدة بطولات مع الفريق والمنتخب، على رأسها الوصول لدور الـ16 من كأس العالم 1994.