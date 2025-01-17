قبل تجديد العقد .. تحذير النصر من تكرار "خطأ" ماجد عبدالله التاريخي مع كريستيانو رونالدو!

رونالدو بات قريبًا من توقيع عقود جديدة مع النصر..

شهدت الأيام الماضية تأكيدات عالمية ومحلية، على اقتراب نادي النصر من تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو الذي سيُكمل عامه الأربعين، في شهر فبراير القادم، انضم إلى النصر في يناير 2023، وبعقد لمدة سنتين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ وسط تأكيدات على اقتراب التجديد معه لمدة موسم رياضي آخر.

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وفي هذا السياق.. حذر الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، مجلس إدارة نادي النصر من تجديد عقد الأسطورة البرتغالية؛ خاصة بعد مستواه السيئ في مواجهة التعاون.

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النصر سقط في فخ التعادل (1-1) مع التعاون، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وسط مستوى سيئ للغاية من رونالدو.

العتيبي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو المرتقب: "يجب أن يكون الكيان أهم من النجوم، ومعيار البقاء للأفضل فنيًا وبدنيًا.. ما هي القيمة المرجوة بمن بلغ الـ40؟!".

واعتبر الإعلامي الرياضي أن تجديد عقد رونالدو - إن حدث -، لن يكون أمرًا مستغربًا من النصر الذي ارتكب مثل هذه الأخطاء سابقًا؛ عندما أعاد أسطورته ماجد عبدالله من الاعتزال "مرتين"، وجدد عقد حسين عبدالغني رغم كوارثه الفنية؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل 75 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 85 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية الخارجية، منذ الانضمام إليه في يناير 2023 وحتى الآن.