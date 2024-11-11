مهاجمًا مسؤول النصر .. ماجد عبدالله: العالمي استفاد من الأخطاء التحكيمية وعليه التعلم من الهلال!

أسطورة النصر يتحدث عن أوضاع ناديه في الموسم الجاري..

"تعلموا من الهلال" .. ماجد عبدالله: النصر استفاد من الأخطاء التحكيمية وهذا المسؤول لا يعجبني!

يبدو أن ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر والمنتخب السعودي، لديه بعض الاعتراضات على وضع العالمي في الموسم الجاري في مختلف الجوانب، مبديًا استغرابه من الطريقة التي يدار بها النادي مقارنةً بما يحدث في الجار "الهلال".

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"ماجدونا" ظهر عبر حوار مكتوب مع صحيفة "عكاظ"، أيد خلاله موقف إبراهيم المهيدب؛ رئيس النصر المنتخب الذي استقال من منصبه اعتراضًا على عدم منحه الكثير من الصلاحيات مقارنة بالإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي "المؤسسة غير الربحية".

وقال ماجد في هذا الشأن: "ما حصل مع المهيدب مؤسف، ولو كنت مكانه لن أقبل الرئاسة بلا صلاحيات، فنحن نرى الهلال مثلاً استفاد من اللاعبين المعتزلين في توظيف جهودهم لخدمة النادي إدارياً مثل محمد الشلهوب وفهد المفرج، على عكس ما حصل في النصر، فهم فضلوا الإيطالي على أبناء النصر، وأقول له: (أهنئك على شجاعتك بعدم قبولك الرئاسة الصُورية)".

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وواصل أسطورة العالمي مهاجمًا فينجا: "جويدو لا يعجبني، فهو لديه مشكلات في إيطاليا، فلماذا تأتون به؟ أبناء النادي أولى منه، ولكن للأسف نحن لدينا (عقدة الخواجة)".

وبسؤاله عن رأيه فيما يقدمه العالمي في الموسم الجاري، تحفظ الأسطورة موضحًا أنه يتوقع أن يكون الفريق في أجهز بصورة أكبر في الموسم المقبل..

"متأمل بأن النصر يحسّن جهوده في بعض المواقع، وكذلك أتمنى استقرار وثبات مستوى اللاعبين الجيد، خصوصاً بعض اللاعبين الأجانب، فمثلاً في مباراتنا الأخيرة أمام الهلال لم يُظهر بعض اللاعبين مع الأسف أفضل ما لديهم. وأتوقع في الموسم القادم يكون الفريق أفضل وأكثر جاهزية".

وبشأن الجدل الدائر حول الأخطاء التحكيمية، أكد عبدالله أن جميع الفريق بما فيهم النصر استفاد من ورائها: "الجميع استفاد من الأخطاء حتى النصر، ولكن هناك أخطاء عفوية وأخرى كارثية ومقصودة مثل هدف محيسن الجمعان ضد الاتحاد في الرياض، تم إلغاء الهدف بعد ربع ساعة، بعدما نزل الدكتور عبدالفتاح ناظر (رحمه الله) إلى الملعب".

وعن رأيه في البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، أوضح: "صفقة رونالدو حققت المُبتغى، خصوصاً خارجياً، فالنصر حقق انتشارًا كبيراً، وهو اليوم أكثر نادٍ سعودي معروف وله جماهير، أما عن مستواه فنياًا مقارنة بعمره فهو جيد جداً، ولكن رونالدو لا يستطيع تحقيق شيء لوحده، فهو يحتاج فريقاً كاملًا".

وأكمل: "أنا مع التجديد لرونالدو .. فهو الأشعة التي تجبر الناس على النظر إليها وهو ملتزم ومُحافظ على نفسه ولياقته".

واختتم ماجد عبدالله باختيار أفضل لاعب في الموسم الجاري، إذ حدد أربعة أسماء؛ ثلاثي الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش ومالكوم، بجانب لاعب النصر البرتغالي أوتافيو.