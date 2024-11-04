أولى خطوات التصحيح .. "رجل سعود آل سويلم" مرشح لتولي منصب مهم في النصر

النصر ابتعد عن منصات التتويج منذ فترة ليست بالقليلة..

يبدو أن مسؤولي شركة نادي النصر السعودي، بدأوا يخططون بالفعل لـ"عمليات إصلاح" شاملة؛ وذلك بعد ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم عن الألقاب والبطولات، خلال الفترة الماضية.

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النصر لم يتوّج بأي لقب منذ يناير من عام 2021؛ عندما حصل على بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز (3-0) على نادي الهلال؛ وذلك على الرغم من امتلاكه العديد من الأسماء العالمية، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الإثنين، "ترشيح" ماجد الجمعان لتولي منصب إداري كبير في نادي النصر، خلال الأيام القليلة القادمة.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الجمعان مرشح لتولي منصب "الرئيس التنفيذي لكرة القدم" بنادي النصر، متمنيًا التوفيق له ولقلعة العالمي.

الجمعان أحد النجوم السابقين في النصر؛ كما كان من "أوائل الأسماء" التي استعان بها سعود آل سويلم، رئيس النادي الأسبق، لتولي "عضوية مجلس الإدارة" في موسم 2018-2019.

ويعمل نجم النصر الأسبق "موظفًا" في صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يسيطر على 75% من أسهم النصر والهلال والاتحاد والأهلي؛ كما عمل في إدارة النادي الإنجليزي نيوكاسل يونايتد، بعد شرائه من قِبل المملكة.

وبعيدًا عن كرة القدم.. يعتبر الجمعان واحدًا من أبرز لاعبي الجولف في المملكة؛ حيث احترف هذه الرياضة بعد اعتزال كرة القدم، وتوّج في عام 2015 بالبطولة السعودية الكندية.

جدير بالذكر أن ماجد الجمعان، سافر إلى الولايات المتحدة بعد اعتزال كرة القدم في عام 1993؛ حيث أكمل دراساته العليا، وحصل على "ماجستير في الإدارة العامة" من جامعة سياتل.