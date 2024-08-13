"حسم مستقبل ساديو ماني وكشف عن تطور مهم في الميركاتو" .. وعود لويس كاسترو لجماهير النصر

النصر يستعد لانطلاق موسمه الرياضي الجديد..

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن استعداد فريقه التام؛ لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يستهل الموسم الرياضي الجديد، بمواجهة نارية أمام نادي التعاون، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

كاسترو وعد الجماهير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة التعاون، بأن يكون موسم النصر الجديد "ناجحًا"، وأن يستقبل الفريق عددًا من الأهداف، أقل بكثير من العام الرياضي الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد المدير الفني البرتغالي على أن الدفاع، لم يكن هو سبب مشكلة استقبال الكثير من الأهداف، في الموسم الرياضي الماضي، بل الفريق بأكمله؛ قائلًا: "يجب أن ندافع ونهاجم معًا".

وعلى جانب آخر.. حسم المدير الفني للنصر "مستقبل" النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وسط أنباء عن رغبة قوية في الاستغناء عنه، وعرضه على نادي الاتحاد السعودي.

وأعلن لويس كاسترو "استمرار" ماني في صفوف الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ متمنيًا أن يسجل الكثير من الأهداف، عكس الموسم الرياضي الماضي.

وفجّر كاسترو مفاجأة سارة لجماهير الفريق النصراوي، بتأكيده على وجود العديد من الأسماء العالمية "المعروضة" على النادي؛ لضمهم قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلى الرغم من ذلك.. اعترف كاسترو بأن سوق الانتقالات صعب للغاية، وأن المسؤولين في النادي يعملون بشكل مكثف، لضم أفضل الأسماء التي تفيد النادي من الناحية الفنية، وأيضًا لتسويقهم في المستقبل.

جدير بالذكر أن نادي النصر، حسم صفقة عالمية واحدة فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الحارس الدولي البرازيلي بينتو، قادمًا من صفوف الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي.