"تفاصيل اتفاقية الإقالة" .. النصر يتحكم في مصير لويس كاسترو بعد رحيله

كاسترو فشل في تحقيق التطلعات خلال تجربته مع النصر..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يتحكم نادي النصر، في "مستقبل" مدربه السابق لويس كاسترو؛ حتى بعد "إقالته" من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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كاسترو البالغ من العمر 63 سنة، تولى تدريب النصر في الفترة من يوليو 2023 إلى سبتمبر 2024؛ حيث فشل في تحقيق أي لقب رسمي، لتتم "إقالته" وتعيين الإيطالي ستيفانو بيولي، بدلًا منه.

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ووفقًا لصحيفة "يو أو إل" مساء اليوم الخميس، تلقى كاسترو عرضًا لتدريب الفريق البرازيلي أتلتيكو مينيرو؛ وذلك بعد رحيله عن صفوف النصر.

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الصحيفة كشفت عن أن كاسترو لم يرد على هذا العرض؛ وذلك بسبب عدم حصوله على قيمة "الشرط الجزائي" في عقده مع قلعة العالمي، حتى الآن.

وأعلنت الصحيفة أن النصر يجب أن يدفع 7 ملايين يورو "28 مليون ريال سعودي" تقريبًا، إلى المدير الفني البرتغالي، خلال الثلاث أشهر القادمة "يناير، فبراير ومارس"، وذلك بسبب إقالته من منصبه.

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وأوضحت أن كاسترو إذا وقع مع أي فريق آخر، خلال هذه الفترة، لن يحصل على قيمة "الشرط الجزائي" من النصر - حسب الاتفاقية -؛ لذلك.. فهو ليس مستعجلًا لقيادة مشروع جديد، قبل شهر مارس القادم.

جدير بالذكر أن لويس كاسترو سبق وعمل في الملاعب البرازيلية سابقًا؛ عندما تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو، في الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023.