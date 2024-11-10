النصر يحسم موقف إيمريك لابورت من مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي

المدافع غاب عن مواجهة الرياض الأخيرة

حسم النصر موقف مدافعه إيمريك لابورت من مواجهة القادسية القادمة في دوري روشن السعودي، ذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الرياض لتعرضه لوعكة صحية.

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لابورت استبعد من مواجهة الرياض ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي في اللحظات الأخيرة، ولكنه استدعي ضمن قائمة المنتخب الإسباني لمعسكر نوفمبر، حيث يستعد لمواجهة سويسرا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

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صحيفة اليوم السعودية أوضحت أن اللاعب تعافى تمامًا وبات جاهزًا لمواجهة القادسية المنتظرة في الـ22 من نوفمبر الجاري.

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المدافع صاحب الـ30 عامًا لعب 15 مباراة مع النصر هذا الموسم وقد غاب عن 3 مباريات بسبب الإصابة، وسجل مع الفريق 3 أهداف ويُعد من أعمدته الرئيسية، وقد ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى ريال مدريد.

النصر يتواجد رابعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الشباب، الذي صعد للمركز الثالث بوصوله إلى النقطة 21، بفوزه على العروبة بنتيجة (2-1)، بمباراة الجولة العاشرة.