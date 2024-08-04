بعد عودة كريستيانو رونالدو .. النصر يلجأ للشرطة الإسبانية قبل مباراة غرناطة!

النصر يستعد لمواجهة غرناطة وديًا قبل الموسم الجديد..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لخوض مباراة ودية أمام غرناطة، في إطار معسكر الفريق في مدينة ماريبا الإسبانية، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.

وشهد معسكر النصر، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعد انتهاء إجازته الخاصة، التي حصل عليها بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، أن بعثة النصر لجأت إلى الشرطة الإسبانية التي تدخلت للتعامل مع الكثافة الجماهيرية التي تحيط بمقر إقامة الفريق، فيما تمكنت حافلة الأصفر من التحرك إلى ملعب المباراة.

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ورغم عودة رونالدو إلى معسكر النصر، إلا أن مشاركته في مباراة غرناطة، ستكون صعبة للغاية، بعد وصوله للتو إلى بعثة فريقه، حيث تم استبعاده من قائمة الفريق الأساسية، فيما يُتوقع أن يشارك في المباراة الودية المُقبلة أمام ألميريا، يوم الخميس المُقبل.

ومن المقرر أن تعود بعثة النصر إلى المملكة عقب ودية ألميريا، حيث تستعد كتيبة البرتغالي لويس كاسترو، لملاقاة التعاون، في أبها، في 14 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.