جويدو فينجا يخطط لإزالة "شعار الجزيرة العربية" .. ومفاجأة كريستيانو رونالدو الكبرى في النصر

تطورات مثيرة في نادي النصر..

أشعل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، "أزمة جديدة" داخل قلعة العالمي، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فينجا يتعرض لهجومٍ عنيف من جماهير النصر، التي تزعم بأنه يتآمر لـ"تدمير" النادي؛ مع تلميحات صريحة من إبرهيم المهيدب، بأنه اتخذ قرار الاستقالة من رئاسة الشركة "غير الربحية"، بسبب سيطرة الإيطالي على القرارات.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر بالنصر، أن فينجا يعمل على تجديد شعار النادي، الذي اشتهر به طوال العقود الخمسة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصادر كشفت عن أن الرئيس التنفيذي الإيطالي، يريد إزالة "شعار الجزيرة العربية"، بالإضافة إلى التاج الذي يرمز لهيبة ومكانة النصر الكبيرة؛ في تحدٍ صريح للجماهير.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإداري المعاون لفينجا، يعمل منذ أشهر على تغيير وتجديد الشعار؛ على أن يتم الرفع به إلى مجلس إدارة النصر، والموافقة عليه قبل نهاية الموسم الرياضي 2024-2025.

وشددت على أن هذه الأزمة؛ كانت من الأسباب التي دفعت المهيدب، لتقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر "غير الربحية"، مساء أمس الثلاثاء.

مفاجأة كريستيانو رونالدو الكبرى في النصر

وعلى جانب آخر.. فجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل، عن موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، من "إقالة" مواطنه لويس كاسترو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت المصادر عدم ممانعة رونالدو، في "إقالة" كاسترو من منصبه؛ مكذبة الأخبار التي انتشرت بشأن رفض الأسطورة البرتغالية هذا الأمر، وتوفيره الحماية لمواطنه.

وأوضحت المصادر أن كريستيانو كان له رأيًا فقط في مسألة "إقالة" كاسترو؛ وهو توفير أموال النصر، واستغلالها في تدعيم صفوف الفريق الأول بـ"صفقات جديدة"، بدلًا من دفعها على فسخ عقد المدرب.

جدير بالذكر أن نادي النصر بدأ الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بـ"شكل كارثي"، عندما خسر لقب كأس السوبر السعودي؛ بعد السقوط المدوي أمام الغريم الهلال (1-4)، في المباراة النهائية.