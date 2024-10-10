"مفاجأة خاصة لكريستيانو رونالدو!" .. تركي آل الشيخ يعلن الاجتماع مع مسؤولي النصر بشأن مباراة عالمية

النصر على موعد مع حدث كبير..

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن أنه سيعقد "اجتماعًا مهمًا" مع مسؤولي عملاق الرياض نادي النصر.

النصر الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ"، انتفض بعد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية بمختلف المسابقات.

آل الشيخ أعلن في تصريحات إعلامية، نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع سيناقش إقامة مباراة ودية بين النصر ونادي عالمي كبير، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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ولم يذكر معالي المستشار اسم النادي العالمي، الذي من المرتقب أن يواجهه الفريق النصراوي؛ إلا أن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، فجّر مفاجأة بخصوص هذا الأمر.

العصيمي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أن العملاق الإسباني ريال مدريد، على رأس الأندية المرشحة لمواجهة النصر "وديًا"، على هامش "موسم الرياض".

وإذا تحقق ما ذكره العصيمي.. سيكون ذلك بمثابة "المفاجأة الخاصة" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي، الذي سيواجه وقتها فريقه السابق ريال مدريد، بعد أن كتب معه تاريخًا خالدًا في عالم الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2018؛ مسجلًا 450 هدفًا وصانعًا 131 آخرين، خلال 438 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.