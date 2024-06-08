العودة للبيت .. النصر مرشح لخوض ودية بطعم خاص لكريستيانو رونالدو

الاستعدادات بدأت للموسم الجديد

تحدثت تقارير قادمة من البرتغال عن مواجهة ودية محتملة بين أحد كبار الدوري هناك مع النصر أو الهلال خلال الصيف الجاري.

وأشار موقع "Mais Futebol" أن سبورتنج لشبونة، حامل لقب الدوري البرتغالي، قد يلعب مع أحد الثنائي الهلال أو النصر خلال تحضيراته للموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن احتمالية النصر حاضرة بسبب قرار إقامة المعسكر التحضيري للنادي السعودي في البرتغال بمنطقة "ألجارفي".

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وإذا أُقيمت المباراة، ستكون ذات طابع خاص للنجم كريستيانو رونالدو لأنه سيواجه النادي الذي انطلقت منه مسيرته، ودائماً ما أشار إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها سبورتنج في قلبه.

وانضم رونالدو إلى سبورتنج في 1997 وتدرج بفئات الشباب حتى لعب مع الفريق الأول لمدة عام بين 2002 و2003 قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.