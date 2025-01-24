وسط صمت النصر! .. كريستيانو رونالدو يزيد من "قلق" الجماهير قبل مواجهة الفتح

لم تتضح الأسباب الرسمية حتى الآن..

زاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من "قلق" الجماهير؛ وذلك قبل مواجهة الفتح.

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النصر يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء يوم الأحد القادم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، غاب رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، عن التدريبات "الجماعية" للفريق النصراوي، اليوم الجمعة.

الصحيفة كشفت عن أن الأسطورة البرتغالية، اكتفى بإجراء تدريبات "استرجاعية" اليوم، في النادي الصحي.

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وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي يغيب فيه رونالدو عن تدريبات النصر "الجماعية"؛ حيث كان الإعلامي الرياضي علي العنزي قد أعلن أمس الخميس، عدم مشاركة اللاعب أيضًا.

ولم يذكر النصر أي شيء بخصوص إصابة اللاعب، كما لم يتحدث العنزي أو صحيفة "الرياضية" عن أسباب غياب كريستيانو رونالدو، أمس واليوم.

لكن.. يبدو أن عدم مشاركة رونالدو في تدريبات النصر "الجماعية"، مجرد إجراء احترازي للمحافظة على اللاعب وتقليل الضغط عليه؛ خاصة مع تقدمه في العمر، وكثرة المباريات.

جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 32 نقطة من الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات، مقابل هزيمتين.