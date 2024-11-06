"اللاعب يفكر في هذا القرار جديًا!" .. تطورات تقلق النصر عن مستقبل كريستيانو رونالدو

هل تحدث المفاجأة الكبرى؟!..

في تطور غير متوقع.. قد يفاجئ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، العالم أجمع بـ"قرار حاسم"، في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وذلك بعد الرحيل بـ"التراضي" عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، وبرواتب إجمالية تُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

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ونظرًا لرغبته في المشاركة بكأس العالم 2026.. أجمعت المصادر العالمية والسعودية، على اقتراب الأسطورة البرتغالية من تجديد عقده مع الفريق النصراوي؛ لمدة عام أو اثنين أخريين.

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لكن.. الإعلامي الرياضي حواس العابد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن إمكانية "عدم تجديد" رونالدو عقده مع النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ مثلما يتوقع الجميع.

العابد كشف في تصريحات مع برنامج "سبورت سنتر"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الشيء المؤكد؛ هو أن كريستيانو رونالدو "سيعتزل" في صفوف نادي النصر، ولن ينتقل إلى أي فريق آخر.

وأعلن الإعلامي الرياضي أن النصر قدم عرضًا رسميًا إلى رونالدو بالفعل، من أجل تجديد عقده، إلا أن اللاعب طلب الانتظار حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لأنه يفكر في الاعتزال جديًا؛ قائلًا: "هذه معلومات مؤكدة".

وشدد حواس العابد على أن كريستيانو يشعر بـ"التعب"؛ لذلك.. سيقوم بالتحدث مع مسؤولي النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، قبل اتخاذ قراره النهائي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 68 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 78 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات، دون أن يحقق أي لقب رسمي - حتى الآن -؛ حيث اكتفى بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.