"الخوف من رونالدو وإبعاده خلال عطلته مع زوجته" .. أليكس تيليس يكشف أسرارًا جديدة عن النصر

ماذا قال أليكس تيليس بعد الرحيل عن النصر؟..

كشف النجم البرازيلي أليكس تيليس، عن أسرار جديدة في "رحيله" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال صيف العام الحالي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

تيليس انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، قبل أن يتم فسخ عقده مع مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ لينتقل اللاعب بعدها إلى بوتافوجو البرازيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أشار تيليس في تصريحات مع صحيفة "جلوبو" البرازيلية، إلى أنه كان في عطلة مع زوجته؛ عندما تلقى اتصالًا من مسؤولي النصر، لإخباره بفسخ عقده.

وأوضح النجم البرازيلي أن الإدارة النصراوية، أكدت له في بداية صيف العام الحالي، بأنه سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي 2024-2025، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم.

وأضاف: "كانوا يحتاجون إلى مكانٍ، لتسجيل اللاعبين الأجانب الجدد، ووقع الاختيار عليّ؛ من أجل فسخ عقدي، والرحيل عن الفريق الأول بنادي النصر".

GOAL

تجربة اللعب مع كريستيانو رونالدو

وعلى جانب آخر.. تحدث أليكس تيليس عن "تجربته" باللعب مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي يبلغ من العمر 39 سنة.

وعن ذلك يقول تيليس: "كانت تجربة رائعة.. إنه قائد حقيقي، النادي يرجع له في كل القرارات الكبيرة؛ حيث يُقدر المسؤولون مسيرته الأسطورية في عالم كرة القدم، وعندما يقول شيئًا، الجميع يستمع إليه".

واعترف النجم البرازيلي بـ"خوف" اللاعبين الشباب من الأسطورة البرتغالية، لافتًا إلى أن نجوم النصر أحيانًا يريدون تناول الحلوى؛ ولكنهم يخشون ذلك، بسبب أن كريستيانو يراقبهم باستمرار.

وأعلن أليكس تيليس "تناول" رونالدو البروتين، مع الأطعمة الطبيعية مثل "السلمون والأفوكادو"؛ وهو ما يساعده للحفاظ على صحته ولياقته البدنية، رغم وصوله إلى سن الـ39 عامًا.

واختتم تيليس تصريحاته؛ بالقول: "لاعبو النصر طلبوا من أخصائي التغذية، أن يحضر لهم (البروتين) الذي يتناوله رونالدو؛ ظنًا منهم بأنها بها سحرًا ما".