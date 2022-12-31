النصر كان أولويته .. تفاصيل العرض الأمريكي الضخم لرونالدو!

العرض المرفوض شمل بعض المميزات التجارية

Shahid

انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيرًا إلى نادي النصر السعودي، ولكنه كان على وشك الانتقال إلى نادي كانساس سيتي الأمريكي.

رونالدو أنهى الجدل تمامًا حول مستقبله أمس، الجمعة، بالتوقيع للنصر لمدة موسمين ونصف براتب سنوي تاريخي تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن كانساس سيتي أجرى محادثات مكثفة مع رونالدو قبل حواره الشهير مع الصحفي بيرس مورجان الشهر الماضي الذي هاجم فيه إدارة مانشستر يونايتد.

وأشار إلى وجود بعض المحادثات الأخرى في وقت سابق، حيث تقدم النادي الأمريكي بعرض مالي ضخم لرونالدو يشمل بعض المميزات التجارية، ولكن المهاجم البرتغالي اختار النصر في النهاية.

جدير بالذكر أن رونالدو قضى النصف الأول من الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة.

Shahid