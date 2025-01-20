دائم أم مؤقت؟ .. قرار مفاجئ من جورجينا بشأن أطفال كريستيانو رونالدو!

نجم النصر لم يتحدث عن الدافع وراء هذا التغيير المفاجئ

اتخذت جورجينا رودريجيز شريكة كريستيانو رونالدو العاطفية قرارًا مفاجئًا بشأن أطفال نجم النصر، لكنها لم تتحدث عنه وعن الدوافع خلفه وإن كان دائمًا أم مؤقتًا.

جورجينا اعتادت نشر يومياتها مع أطفالها عبر منصاتها على السوشيال ميديا خاصة إنستجرام، حيث تمتلك ما يزيد عن 60 مليون متابع، وقد كانت تُظهر وجوه الأطفال دون أي عائق.

عارضة الأزياء الشهيرة غيرت تلك الاستراتيجية مؤخرًا، حيث نشرت بعض الصور للأطفال الصغار وقد أخفت وجوههم برموز تعبيرية مما فاجأ المتابعين حول أسباب ذلك التغيير وإن كان دائمًا أم مجرد إجراء مؤقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جورجينا لم تُعدل الصور القديمة الموجودة على إنستجرام للأطفال، حيث مازالت وجوههم تظهر بشكل واضح، ولا يعرف حتى الآن إن كانت ستُعدل تلك الصور أم تحذفها تمامًا أم تبقيها وتُطبق الاستراتيجية الجديدة على الصور والفيديوهات القادمة فقط.

يُشار إلى أن رونالدو يمتلك 5 أطفال 2 منهما من جورجينا، وتعيش العائلة حياة سعيدة ومرفهة في العاصمة السعودية الرياض.