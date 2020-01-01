الكشف عن راتب وليد عبد الله الجديد مع النصر

اللاعب جدد عقده مع الهلال

أعلن النصر يوم أمس الثلاثاء تجديد عقد حارس مرماه وليد عبد الله لمدة عامين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد خاصة راتب اللاعب.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن تلك التفاصيل، موضحة أن صاحب الـ33 عامًا سيحصل بموجب عقده الجديد على الحد الأعلى من رواتب اللاعبين المنصوص عليه في لائحة لجنة الاحتراف للاعبين السعوديين والبالغ مليون و800 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد.

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وقد جرى توقيع العقود يوم أمس بحضور عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم والمدير الفني روي فيتوريا والذي كان قد طالب إدارة النصر بسرعة تجديد عقد وليد عبد الله وزميله عوض خميس للحفاظ عليهما بعد دخولهما الفترة الحرة في تعاقدهما مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولا يُعد وليد عبد الله الحارس الأساسي للنصر، إذ يشغل الأسترالي براد جونز هذا المكان، ولم يلعب مع الفريق هذا الموسم سوى لقاء واحد كان ضد عفيف في كأس خادم الحرمين الشريفين وانتهى لصالح العالمي 5-1.

النصر يستعد لأسبوع صعب في موسمه الجاري، إذ سيواجه الفتح مساء غدٍ الخميس في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومن ثم سيواجه السد القطري في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020.