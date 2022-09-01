النصر؟ فريق سعودي قاتل للتعاقد مع رونالدو وبيانيتش وفشل!

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن محاولة أحد الأندية السعودية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالعديد من الطرق، ولكنه فشل في تحقيق هذا الهدف.
ما هي قصة محاولة النادي السعودي التعاقد مع رونالدو؟
نشر العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة تغريدات، يكشف خلالها عن المحاولات التي قام بها الفريق السعودي للتعاقد مع رونالدو.
وقال العجلان الآتي: "مؤكد: نادي سعودي حاول بشكل جاد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولكن المحاولة فشلت رغم سفر عدد من الأشخاص لمانشستر لهذا الغرض".
مؤكد :— أحمد العجلان (@ahmad2man) August 31, 2022
نادي سعودي حاول بشكل جاد التعاقد مع كريستيانو رونالدو .. ولكن المحاولة فشلت رغم سفر عدد من الأشخاص لمانشستر لهذا الغرض ! #رياضة pic.twitter.com/lE6GygJ5ub
وتابع: "رئيس نادي سعودي تواجد في أكثر من مدينة أوروبية خلال اليومين الماضيين، وكان يسعى لإبرام صفقة على الأقل مع نجمين عالميين، ولكن المحاولات لم تنجح".
وواصل: "اللاعب (العالمي) رفض مقابلة رئيس النادي (المحلي)، والنادي المحلي (لا عنب برشلونة، ولا بلح مانشستر)".
العجلان اختتم تغريداته قائلًا: "رئيس نادي محلي وجه المركز الإعلامي باستخدام صورة أرشيفية له لإيهام الجمهور أنه حاضر التمرين، بينما هو في أوروبا وقد أخفق في مهمة التعاقد مع أحد اللاعبين العالميين!".
رئيس نادي (محلي) وجه المركز الاعلامي باستخدام صوره ارشيفية له لايهام الجمهور بأنه حاضر التمرين بينما هو في اوروبا وقد اخفق في مهمة التعاقد مع احد اللاعبين العالميين !! #رياضة— أحمد العجلان (@ahmad2man) August 31, 2022
هل يقصد العجلان النصر بمحاولة التعاقد مع رونالدو وبيانيتش؟
ولم يذكر العجلان اسم رئيس النادي الذي يقصده، ولكن انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على تواجد مسلي آل معمر رئيس النصر في أوروبا حاليًا.
بعض الصور المنتشرة لآل معمر وهو متواجد في مدينة مانشستر، وصور أخرى لتواجده في برشلونة.
وربطت الجماهير تلك الصور، بأن آل معمر يحاول التعاقد مع رونالدو، وأيضًا البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا
اختيارات المحررين
- سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022
- جول إنسايدر | حسين عبد الغني .. السعودي الأنجح داخل وخارج كرة القدم
- ليس المولد فقط .. ميسي والحضري وآخرون خرجوا من الباب الصغير
- الركراكي مدرباً لأسود الأطلس .. وحان وقت الجد في المغرب
- ماكينة أهداف تهدد صلاح.. هالاند يسجل ثلاثية ويهيمن على الدوري الإنجليزي!