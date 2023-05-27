النصر فرض كلمته .. مشروع مهرجان تاليسكا ينهار

النصر يصده النجم البرازيلي

رضخ النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى رغبة نادي النصر، بعدما رفض فكرة مشاركته في المهرجان الغنائي الذي كان سيقام في البرازيل خلال الفترة الحالية.

وكان تاليسكا يرغب في العودة إلى بلاده خلال الفترة الحالية، من أجل المشاركة في مهرجان غنائي، يضم 14 مُغنيًا بما فيهم أندرسون تاليسكا.

وقامت إدارة المهرجان الغنائي بإزالة صورة تاليسكا من "البوستر الدعائي" الخاص بالحفل، المقرر إقامته مساء اليوم السبت 27 مايو 2023، ووضعت صورة مغني آخر.

وقام وكيل أعمال لاعب النصر بتوجيه الاعتذار إلى منظمي أكبر مهرجان غنائي برازيلي لفنانين الهيب هوب، بعدما رفضت إدارة العالمي سفر اللاعب.

ويستعد تاليسكا للمشاركة رفقة النصر مساء اليوم السبت، في مواجهة الاتفاق بالجولة 29 "قبل الأخيرة"، ببطولة دوري روشن للمحترفين.