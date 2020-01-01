هوساوي يزف أخبارًا سعيدة للنصر وفيتوريا

المدافع أجرى عملية جراحية حديثًا

زف عمر هوساوي مدافع النصر أخبارًا سعيدة لناديه ومدربه روي فيتوريا، إذ أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج كسر إجهادي في الساق الشهر الماضي.

المدافع السعودي استغل توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر بسبب إجراءات الحكومة السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وأجرى العملية الجراحية المطلوبة لعلاج إصابته.

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وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هوساوي أنهى بالفعل الأسبوع الماضي برنامجه وقد خضع لاختبارات طبية بعدها أثبتت تعافيه تمامًا ليبدأ يوم أمس تدريبات بدنية بالجري بسرعات محددة في منزله.

وأضافت الصحيفة أن هوساوي سيكون جاهزًا للانضمام إلى زملائه في التدريبات الجماعية للنصر عند استئنافها.

يُشار إلى أن المدافع صاحب الـ34 عامًا لم يلعب سوى 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، وعودته ستساعد النادي في التخلص من الأزمة الدفاعية التي تعرض لها في المباريات الأخيرة من الموسم قبل توقفه.