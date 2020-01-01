مأزق دفاعي كبير للنصر قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض

أخبار صادمة للمدرب روي فيتوريا

يُواصل نادي النصر السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخامس من أغسطس القادم، وقد تلقت تلك الاستعدادات صدمة كبيرة كشفت عنها صحيفة الاقتصادية في نسختها الصادرة صباح اليوم.

الصحيفة السعودية أكدت أن ثنائي قلب الدفاع، عمر هوساوي وعبد الله مادو، باتا خارج حسابات ديربي الرياض مما يضع النصر ومدربه روي فيتوريا في مأزق دفاعي كبير قبل مواجهة بافيتمبي جوميس ورفاقه على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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الثنائي الدفاعي السعودي أنهيا المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي وكان من المتوقع انضمامهما للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع، لكن الاقتصادية أوضحت أن الآلام عاودت هوساوي مجددًا في موضع إصابته أعلى الساق مما سيُبعده عن المران الجماعي لمدة تزيد عن الشهر.

ولا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة إلى مادو الذي من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية خلال 2-4 أسابيع، لكنه لن يستطيع اللحاق بالمباراة الحاسمة في صراع الفريقين حول لقب الدوري السعودي.

غياب اللاعبين بجانب عدم تمديد عقد مايكون بيريرا ورحيله عن الفريق يجعل النصر بمدافع واحد فقط هو نايف الماس قبل مواجهة الهلال، مما يستوجب على المدرب البرتغالي ابتكار حلول جديدة للخروج من هذا المأزق الصعب.