فيتوريا يستعد لاحتمال غياب مادو عن مواجهة النصر والسد

مصير اللاعب مازال معلقًا

مازالت الشكوك تحوم حول قدرة عبد الله مادو خوض مباراة فريقه النصر ضد السد القطري في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي يوم الثلاثاء القادم.

المدافع الدولي السعودي صاحب الأداء المتميز هذا الموسم مع النصر ومنتخب السعودية غاب عن المباريات الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاكل وآلام في ركبته.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت النقاب قبل يومين عن توصية طبيب الفريق بإخضاع مادو لعملية تنظيف للركبة لعلاج آلامه التي يُعاني منها منذ أسبوعين، لكن تلك العملية ستُبعده عن اللعب مدة 6 أسابيع تقريبًا هي مدة الراحة والتأهيل.

وأضافت الصحيفة أن الطبيب اجتمع مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر وأوضح له إمكانية تأجيل الأمر للصيف القادم عقب نهاية الموسم، إذ ستكون تدريبات التقوية وجلسات العلاج في عيادة النادي كافية لتخفيف الآلام بنسبة كبيرة حتى الصيف.

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم السبت أن مادو غاب عن مران الأمس مع زملائه اللاعبين وتواجد في عيادة النصر نظرًا لوجود تورم في موضع إصابته بالركبة، ويعمل الجهاز الطبي حاليًا بشكل مكثف لمحاولة تجهيزه لموقعة السد.