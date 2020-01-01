الموقف الذي أبكى عبد الرزاق حمد الله: لن تلعب كرة قدم مرة أخرى

هداف النصر يقص موقفًا كاد أن يؤثر على مسيرته

استعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، ذكريات مؤلمة في مسيرته الكروية، لكنها زادت من إصراره، موضحًا سبب بكائه بعد تتويج العالمي بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

المغرب حضر إلى العالمي في صيف عام 2018 قادمًا من الريان القطري، ليقوده للوقوف مجددًا بعد غياب سنوات على منصة التتويج بلقب الدوري المحلي.

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وكتب حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي وأفضل لاعب في الدوري الحمد لله، لكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط، فالحمد لله فزت بالعديد من الإنجازات من قبل".

وأضاف: "تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها وتذكرت قبل أقل من سنة كنت مصاب إصابة بليغة جدا، التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين أن يقول لي أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي ... نعم قالها هكذا (لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك)، لكن تلك الكلمات لم تحبطني و لم تجعلني أستسلم ابدا من كلامه ... بالعكس تماما أخذت تلك الكلمات و وضعتها أمامي كتحفيز لي و كتحدي لي من أجل الوصول لما أريد و من أجل أن أبين للطبيب أنك مخطئ و أنت لا تعرف عزيمتي و إرادتي ، ولا أخفيكم كان تحدي صعب جدا جدا جدا".

الهداف المغربي تابع: "ولله الحمد قد وفقني الله أن فرت بالتحدي و فزت بالكثير و الكثير من الإنجازات و واضعا كلام الطبيب من الماضي و ساعيا إلى المستقبل مع تحديات أخرى".

واختتم: "و أنا حكيت لكم هذه القصة القصيرة من قصصي الكثيرة في عالم كرة القدم من أجل أن تكون لكم حافز على أنك تقاتل من اجل حلمك كيف ما كان، ولا تجعل أي أحد يُحبط عزيمتك و إرادتك فلن يستطيع أي احد فعل ذلك دمتم بخير و جعلنا الله من أهل الجنة".

سلام عليكم ورحمة الله

حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي و أفضل لاعب في الدوري الحمد لله ، لاكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط فالحمدلله فزت بالعديد من الإنجازات من قبل pic.twitter.com/SPhtbOCny6 — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) May 2, 2020

يذكر أن المغربي يتصدر هذا الموسم أيضًا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال.