عالمية النصر تتسبب في إيقاف إعلامي عن العمل

خرج الإعلامي الرياضي سعيد آل عامر لطلب المساعدة بعد ضيق حاله، نظرًا لمنعه عن العمل قبل عامين، لإثنائه على نادي النصر السعودي.

آل عامر كان مقدمًا لبرنامج "كلام تويتر" بقناة "22 الفضائية"، قبل سنوات، لكنه توقف فجأة عن العمل، مرجعًا سبب إبعاده إلى الحديث عن عالمية النصر.

اقرأ أيضًا | فيديو | نور يخرج عن صمته ويرد على التايب: لم أكن أراك في الملعب!

توقف الإعلامي الرياضي عن العمل دفعه للخروج لطلب المساعدة من متابعيه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاصةً وأنه لم يعد لديه مصدر رزق للإنفاق على أبنائه منذ عامين، على حد قوله.

وكتب آل عامر، عبر "تويتر": "حسبي الله ونعم الوكيل الكل يعلم ماحصل لي من ظلمي وابعادي عن برنامجي بدون حق مع العلم أنني منصف ل جميع الأنديه ولأني ذكرت ان النصر هو الاصل في الوصول الاول للعالميه وهذا مقصدي وللأسف فهم بطريقتهم".

وأضاف: "اليوم قطع رزقي ورزق ابنائي ومن سنتين لادخل ولاوظيفه الي له استطاعه يتواصل معي خاص".

حسبي الله ونعم الوكيل الكل يعلم ماحصل لي من ظلمي وابعادي عن برنامجي بدون حق مع العلم أنني منصف ل جميع الأنديه ولأني ذكرت ان #النصر هو الاصل في الوصول الاول للعالميه وهذا مقصدي وللأسف فهم بطريقتهم واليوم قطع رزقي ورزق ابنائي ومن سنتين لادخل ولاوظيفه الي له استطاعه يتواصل معي خاص🙏 — سعيد آل عامر (@o2a_y) September 5, 2021

النصر أول نادٍ سعودي يشارك في كأس العالم للأندية بأول نسخ المونديال عام 2000، لكنه ودع من دور المجموعات.

العالمي وقتها تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد 3-1، ثم فاز أمام الرجاء المغربي 4-3، وأخيرًا هُزم أمام كورينثيانز البرازيلي 2-0، ليخرج محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط فقط.

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!