الشهري: لم نظهر بالشكل المطلوب أمام ضمك واستفدنا من الطرد

الشهري أحدث نقلة بأداء النصر فور نزوله بديلًا

أكد يحيى الشهري؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه لم يقدم مستوى جيد خلال لقاء ضمك، موضحًا أن هذا وارد الحدوث بحسب ظروف المباريات.

العالمي التقى بضمك اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد النصر للقاء بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول بثنائية نظيفة، ليسجل رباعية في الشوط الثاني، أحرزها المغربي عبد الرزاق حمد الله "هاتريك" ويحيى الشهري، ليتأهل إلى دور الـ8. (طالع تقرير المباراة)

وشهدت الدقيقة 67 من عمر المباراة، إشهار الحكم للكارت الأحمر المباشر في وجه مهند النجعي؛ لاعب ضمك، إثر تدخله العنيف على بيتروس؛ لاعب العالمي.

وقال الشهري الذي أحدث تغييرًا للأفضل في أداء فريقه عقب نزوله بديلًا، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "مباريات الكأس أهم شيء بها هو الفوز، لم نظهر الشوط الأول بالشكل المطلوب، وبالشوط الثاني تحسن الأداء، حيث ساعدنا طرد لاعب ضمك، واستغلينا الفرص وتوفقنا".

وأضاف: "ظروف مباريات تحدث بعض الأحيان، يجب علينا التعامل معها بشكل جيد، والحمد لله هذا ما حدث بالشوط الثاني".

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يذكر أنه حتى الآن تأهل أبها فقط إلى دور الـ8 بعدما أطاح بالتعاون بالفوز بهدف وحيد، على أن تُستكمل مباريات هذا الدور بداية من الأول من يناير المقبل.