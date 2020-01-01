الذهبي السابق: هل تسلمت الإدارة النصر؟ وما فعله جونز يخرجه من المملكة نهائيًا
أثار سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، جدلًا واسعًا ببعض تغريداته، إذ شكك في تسلم إدارة النادي الحالية برئاسة صفوان السويكت مهامها رسميًا، محذرًا من طرد حارس مرمى الفريق الإسترالي براد جونز من المملكة.
ذهبي النادي العاصمي السابق معروف بخلافاته مع إدارة النادي الحالية، بعدما اعتذر عن استكمال مهام منصبه، بداعي معارضته لصرفات مجلس السويكت.
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وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سؤال هل الإداره استلمت نادي النصر رسمي ام لا، لا يوجد نائب، لا يوجد مدير مالي، لا يوجد مدير تنفيذي، لم توزع المهام للاعضاء".
وأضاف: "السؤال الثاني هل النادي يوجد عليه ديون، وإذا عليه ديون تفصح هالاداره، لا يجون بعدين يقولون ما استلمنا النادي رسمي".
سؤال— سعد آل مغني (@SAADmughni) July 6, 2020
هل الإداره
أستلمت نادي النصر رسمي
ام لا
لايوجد نائب لايوجد مدير مالي لايوجد مدير تنفيذي
لم توزع المهام للاعضاء
السؤال الثاني
هل النادي يوجد عليه ديون
واذا عليه ديون تفصح هالاداره
لا يجون بعدين يقولون ما استلمنا النادي رسمي
ذهبي العالمي السابق تابع ناشرًا صورة لحارس مرم الفريق براد جونز: "هذي مخالفه، مكان عام، البس كمام، البس كمام، اللاعب نحتاجه، هالاداره غريبه، يتصورون مع اللعيبه في شبك بعارين، والان مع اكواب شاهي".
واختتم: "اللاعب يعتبر مقيم، عقوبة عدم لبس الكمام او اي من مخالفات الإجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه هي ابعاده عن المملكه ومنع دخوله نهائيًا".
اللاعب يعتبر مقيم— سعد آل مغني (@SAADmughni) July 6, 2020
عقوبة عدم لبس الكمام او اي من مخالفات
الإجراءات الإحترازيه
والتدابير الوقائيه
هي ابعاده عن المملكه
ومنع دخوله نهائيًا #فهمتوا_ياالاداره_القانونيه pic.twitter.com/yRL36W7cqi
يذكر أن عديد التقارير الصحفية أكدت أمس الإثنين، أن إدارة النصر نجحت في تجديد عقد جونز لموسم آخر.
جونز كان قد انضم للفريق السعودي صيف 2018 وقد ساعده في تحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، ويؤدي هذا الموسم أداءً رائعًا، إذ حافظ على نظافة مرماه في 10 مباريات من إجمالي 21 خاضها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولم يتلق سوى 15 هدفًا.