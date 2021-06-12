خاص | الكشف عن حقيقة عروض النصر للونش وبانون ورشيد غزال

عديد التقارير تحدثت عن عروض من النادي السعودي لضم اللاعبين الثلاثة

أوضح مصدر مقرب من إدارة النصر لجول النسخة العربية حقيقة الكلام المثار في الإعلام حول تقديم النادي لعروض قوية وجدية للتعاقد مع بدر بانون ومحمود حمدي الونش ورشيد غزال نجوم الأهلي والزمالك المصريين وليستر سيتي الإنجليزي على الترتيب.

كانت عدة مصادر قد أكدت عرض وكيل الونش خدمات موكله على إدارة النصر مع وعد منهم بفسخ عقده مع الزمالك بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة له لده النادي ، فيما أفاد الصحفي التركي أكرم كونور أن الأهلي والنصر يُناقشان التفاصيل النهائية حول صفقة بانون ، وأكدت مصادر أخرى أن العالمي لديه اتفاق مبدئي مع النادي الإنجليزي واللاعب الجزائري.

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المصدر المقرب من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر نفى تمامًا وجود أي عروض من النصر لضم مدافعي الأهلي والزمالك، موضحًا أن كل تلك التقارير التي تتحدث عن اتفاقيات عارية تمامًا عن الصحة.

وبخصوص رشيد غزال، أوضح المصدر لنا أن النصر استفسر بالفعل عن موقف الجناح المتميز لكنه لم يُقدم بعد أي عرض للحصول على خدماته.

يُشار إلى أن صاحب الـ29 عامًا قضى الموسم الماضي مع بشكتاش معارًا من ليستر سيتي، وقد قدم أداءً مذهلًا فنيًا ورقميًا، إذ بصم على 25 هدفًا خلال 31 مباراة في الدوري التركي، بإحراز 8 وصناعة 17.