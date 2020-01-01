نهاية سعيدة لقصة كاواشيما مع النصر

النصر أغلق الملف تمامًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نجاح إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت في إنهاء قصة حارس المرمى الياباني إيجي كاواشيما بالنهاية السعيدة.

حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان قد تعاقد مع كاواشيما خلال سوق الانتقالات صيف 2018 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ماينز الألماني وعقب مشاركته مع منتخب اليابان في كأس العالم 2018 في روسيا.

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إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم كان قد اتفقت مع اللاعب صاحب الـ36 عامًا على ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين مقابل 3.6 مليون دولار، إلا أنها تراجعت فيما بعد عن الاتفاق واتجهت لضم الأسترالي برادلي جونز.

الصحيفة السعودية أوضحت أن إدارة النصر حصلت على تنازل خطي من كاواشيما عقب تسليمه جزءً من مقدم عقده المستحق، ذلك بعدما طالب بالحصول على مستحقاته المالية جراء الاتفاق القديم.