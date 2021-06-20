الصفقة النارية الثالثة .. جوانجزو يُمهد طريق النصر لضم نجم برشلونة السابق

قطار النصر الصيفي لا يتوقف

أصبحت طريق النصر ممهدة تمامًا لإتمام الصفقة الثالثة للفريق في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك بعدما ضم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر واستعاد جلال الدين ماشاريبوف من شباب الأهلي الإماراتي.

النصر لم يحصل حتى الآن على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية نظرًا لعدم سداده المبلغ المستحق عليه والبالغ 136 مليون ريال سعودي، وهو ما يمنعه من قيد اللاعبين الجدد في قائمته للموسم الجديد.

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النصر ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بالبرازيلي باولينيو نجم جوانجزو إيفرجراند، وقد حصل اليوم على الضوء الأخضر لضمه بعدما أعلن النادي الصيني فسخ عقده مع لاعب برشلونة السابق بالتراضي.

اللاعب يتواجد في البرازيل حاليًا وقد رفض العودة إلى الصين بسبب جائحة كورونا، وقد انتهت علاقته بالدوري الصيني رسميًا اليوم مما يجعله لاعبًا حرًا ومتاحًا للانتقال بالمجان.

ورغم ارتباط صاحب الـ32 عامًا بعدد من الأندية البرازيلية أبرزها ناديه السابق كورينثيانز إلا أن فرصة النصر لضمه تبقى الأكبر نظرًا لقوة عرضه من الجانب المالي.