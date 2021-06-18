مفاجأة كبيرة في موقف النصر من العرض الإماراتي لضم بيتروس

اتحاد كلباء الناشط في الدوري الإماراتي طلب ضم نجم الوسط البرازيلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن موقف النصر من عرض اتحاد كلباء الإماراتي للتعاقد مع نجم الوسط البرازيلي "بيتروس"، والذي جاء مفاجئًا للغاية.

الرياضية أوضحت أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر وافقت على رحيل بيتروس للنادي الناشط في دوري الخليج العربي، وهو موقف غريب بالنظر لتألق اللاعب في الموسم الماضي ودوره المهم مع الفريق وعدم وجود أي معوض له سواء أجنبي أو محلي.

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الصحيفة أضافت أن النصر حدد شرطًا وحيدًا لرحيل صاحب الـ32 عامًا وهو موافقته على الانتقال إلى اتحاد كلباء، مشيرة إلى أن راتبه الضخم مع فريقه السعودي والمقدر بـ3.8 مليون يورو مازال يقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.

بيتروس الذي ارتدى القميص الأصفر قادمًا من ساوباولو خلال صيف 2018 يُعد من العناصر الرئيسية في الفريق، وقد خاض معه 26 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين.

وقد لعب اللاعب دورًا مؤثرًا ومباشرًا في تتويج الفريق بالدوري السعودي موسم 2018-2019.