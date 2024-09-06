"النصر ينتظرنا" .. سعود آل سويلم يعود بعد غياب طويل ويلهب حماس الجماهير!

رسالة مثيرة من سعود آل سويلم..

أشعل سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي الأسبق، حماس جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد غيابٍ طويل للغاية، عن المشهد الرياضي.

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آل سويلم رأس نادي النصر في موسم 2018-2019؛ حيث حقق معه الفريق الأول لكرة القدم "لقب" الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يقرر "الشامخ" - كما يحب لعشاقه أن يطلقوا عليه -، عدم الترشح للمنصب مجددًا.

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ومع الأزمات الإدارية والفنية التي يمر بها النصر حاليًا؛ حرص آل سويلم على نشر رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إلى جماهير الفريق الأول.

وكتب الشامخ في رسالته: "إلى مدرج الشمس العظيم.. كنتم وستظلون الجمهور الأوفى، وبكم ومعكم سيعود نصركم إلى منصات التتويج - باذن الله -".

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وشدد سعود آل سويلم على أن الوقوف مع الكيان اليوم؛ هو مطلب كل نصراوي محب وعاشق وغيور، مطالبًا إياهم بالحضور إلى المدرجات بقوة، في الكلاسيكو المرتقب أمام الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم.

واختتم آل سويلم رسالته؛ بالقول: "موعدنا في (الأول بارك) الجمعة المقبل.. فارس نجد ينتظرنا جميعًا في المدرجات؛ فهذا طريقنا لتحقيق البطولات".

ويلتقي النصر مع الأهلي، في التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

جدير بالذكر أن الأنباء تضاربت في الأيام الماضية، بشأن عودة شخصيات نصراوية كبيرة إلى المشهد الرياضي، في الفترة القادمة؛ وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد وسعود آل سويلم.