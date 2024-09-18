قبل توجهه إلى الرياض .. ستيفانو بيولي يُزيل العقبة الأخيرة في طريق توقيعه مع النصر

الاتفاق تم بين المدرب الإيطالي والنادي السعودي

لم يعد هناك أي شك في أن الإيطالي ستيفانو بيولي هو المدرب الجديد للنصر السعودي خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو الذي أقيل من منصبه مساء أمس عقب التعادل مع الشرطة العراقي في أولى جولات دوري أبطال آسيا النخبة.

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صحيفة الرياضية السعودية أكدت يوم أمس توصل الطرفين لاتفاق حول كافة التفاصيل، مشيرة إلى أن المدرب سيصل اليوم العاصمة السعودية، الرياض، للتوقيع على العقود رسميًا وبدء مهمته مع كريستيانو رونالدو وزملائه.

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توقيع بيولي لعقود عمله مع النصر كان يُعيقه عقبة واحدة وهي ارتباطه بعقد مع ميلان ممتد حتى صيف 2025، حيث تنص القوانين في إيطاليا على بقاء المدرب على ذمة ناديه حتى نهاية عقده أو فسخه بالتراضي، وخلال تلك الفترة يُمنع من العمل مع أي نادٍ آخر.

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الصحفي المهتم بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أوضح أن بيولي سيُوقع اليوم على فسخ عقده مع ميلان ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة في طريق توقيعه مع الفريق السعودي، وذلك قبل التوجه إلى الرياض لبدء مهمته الجديدة رسميًا.

يُشار إلى أن المدرب صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته مع الروسونيري في أكتوبر 2019 وقد تُوج معه بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022، وقد رحل بنهاية الموسم الماضي وكان قريبًا جدًا من تولي تدريب الاتحاد في جدة لكن رفض كريم بنزيما له حال دون ذلك.