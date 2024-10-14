النصر اتخذ القرار .. التعاقد مع مدرب سعودي جديد و"هذا الاسم الأقرب!"

النصر انتفض بقوة بعد بداية موسم سيئة للغاية..

اتخذ مجلس إدارة نادي النصر السعودي، قرارًا جديدًا؛ ضمن خطة تدعيم الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

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بيولي البالغ من العمر 58 سنة، تولى تدريب الفريق النصراوي في سبتمبر 2024؛ وقاده لتحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، بنسبة نجاح وصلت إلى 100% حتى الآن.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، مساء اليوم الإثنين، سعي الإدارة النصراوية لـ"التعاقد" مع مدرب وطني سعودي؛ للعمل ضمن الطاقم الفني للفريق الأول.

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العنزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المدرب الوطني فيصل سيف؛ هو الاسم السعودي "الأبرز"، المرشح للانضمام إلى الطاقم الفني للفريق النصراوي.

سيف أحد نجوم النصر السابقين؛ حيث تدرج في مختلف فئات النادي السنية، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية 2000، قبل أن ينتقل إلى عملاق جدة الاتحاد في عام 2006، ثم الفتح السعودي الذي اختتم معه مسيرته الكروية.

وعلى المستوى التدريبي.. عمل سيف كـ"مساعد مدرب" للفريق الأول في نادي الفتح؛ قبل أن ينتقل إلى الحزم، الذي تولى فيه منصب "مساعد مدرب" الفريق الأول أيضًا، ثم المدير الفني للفريق الأولمبي في نفس النادي.

جدير بالذكر أن اسم المدرب الوطني السعودي سعد الشهري، كان الأكثر ارتباطًا بالانضمام إلى الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في عهد البرتغالي "المقال" لويس كاسترو، والذي قيل إنه رفض الأمر تمامًا.