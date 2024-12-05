من أجل مباغتة الاتحاد .. قرار جديد من ستيفانو بيولي قبل السفر إلى جدة

تعرف على قرار بيولي قبل الكلاسيك

يستعد فريق نادي النصر للسفر إلى جدة خلال الساعات المقبلة، لخوض مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد، ليتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قرارًا جديدًا، بهدف مباغتة العميد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويحل النصر ضيفًا على الاتحاد مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بيولي قرر ضم الأجانب العشرة في قائمة الفريق، إلى بعثة العالمي المغادرة إلى جدة اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

GOAL

وقرر بيولي ضم الـ10 لاعبين، رغم اللائحة التي تسمح بمشاركة 8 لاعبين فقط، بينهم واحد من مواليد 2004 في كل مباراة، بدوري روشن السعودي.

وتضم قائمة النصر 10 أجانب وهم: "كريستيانو رونالدو، أوتافيو، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، بينتو، ويسلي، أنخيل، أندرسون تاليسكا".

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

واستبعد بيولي من قائمة النصر أيمن يحيى ومختار علي بسبب الإصابة، ليغيب الثنائي عن كلاسيكو الاتحاد.