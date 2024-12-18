الاتحاد سيستفيد ماليًا .. النصر يستهدف تدعيم صفوفه بصفقة محلية جديدة!

النصر يستهدف صفقة سيستفيد منها الاتحاد ماليًا

يواصل نادي النصر حاليًا سعيه نحو تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستهدف أحد نجوم الاتحاد السابقين.

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وكشفت صحيفة "الجزيرة" عن دخول زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الرائد، يعد أحد أبرز الخيارات أمام النصر لتدعيم صفوفه في الشتاء.

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وكان هوساوي أحد نجوم نادي الاتحاد حتى الموسم الماضي، حيث تم بيع عقده إلى الرائد، بسبب عدم رغبته في الخروج على سبيل الإعارة.

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وشهدت الفترة الأخيرة لهوساوي مع الاتحاد عدم استقرار، بالتزامن مع اقتراب عقده من نهايته، لينتقل إلى الرائد لمدة 3 مواسم، حيث سيستفيد الاتحاد ماليًا، حال انتقال هوساوي إلى النصر، في ظل وجود بندًا في عقده مع الرائد، ينص على حصول العميد على 30% من قيمة عقده حال بيعه.

ويحتاج النصر لتدعيم في مركز الظهير الأيسر، بعدما تعرض سالم النجدي للإصابة، بالإضافة إلى الاعتماد على نواف بوشل الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر.