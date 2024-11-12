ريال مدريد يكشف رسميًا حقيقة تعاقده مع إيمريك لابورت في الشتوية .. والنصر يحسم موقفه من اللاعب!

اللاعب تعرض للانتقادات في الموسم الماضي قبل التألق مع بداية 2024-2025..

كشف خوان كاميلو، المتحدث الرسمي للعملاق الإسباني ريال مدريد، عن حقيقة "التفاوض" مع نادي النصر السعودي؛ للتعاقد مع المدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الأنباء تزايدت في الأيام الماضية، بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لابورت؛ لتعويض المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي تعرض لإصابة بـ"تمزق كامل في الرباط الصليبي"، خلال مواجهة أوساسونا، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. نفى كاميلو في تصريحات مع موقع "شوووت"، تقديم ريال مدريد أي عرض رسمي إلى النصر؛ من أجل التعاقد مع المدافع الإسباني البالغ من العمر 30 سنة.

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وقال المتحدث الرسمي في تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء: "غير صحيح وجود مفاوضات مع اللاعب أو النادي السعودي من الأساس، في الفترة الماضية".

ومن ناحيته.. أكد برنامج "El Larguero" الإسباني، أن إدارة نادي النصر؛ ليس لديها أي نية في التخلي عن إيمريك لابورت، خلال الميركاتو الشتوي القادم، سواء لريال مدريد أو أي فريقٍ آخر.

وكشف البرنامج عن أن الإدارة النصراوية، سعيدة للغاية بمستوى لابورت مع الفريق الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "لا يوجد نادٍ سعودي يريد بيع لاعب، يقدم أداءً جيدًا بهذا الشكل".

النصر تعاقد مع لابورت في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في صفقة قدرت قيمتها بـ27.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني خاض 54 مباراة بقميص الفريق النصراوي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا آخر؛ دون أن يتوّج بأي لقب رسمي - حتى الآن -.