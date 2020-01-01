سببان يعطلان إقالة فيتوريا ومحمد نور ينافس على منصب بالنصر

القوة العاشرة قد يعمل بالعالمي خلال الفترة المقبلة

يرغب مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، في إقالة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعيق اتخاذ القرار خلال الفترة الحالية.

العالمي بقيادة البرتغالي يعاني من حالة تراجع كبيرة خلال الموسم الجاري، إذ أنه تلقى أربع هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أصل خمس مباريات خاضها.

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وقبل أيام، خسر النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، وهي الهزيمة الثانية أمام الزعيم خلال أيام، إذ هُزم أمامه بثنائية في الدوري المحلي قبلها.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن هناك توجه في إدارة العالمي لإقالة فيتوريا، لكن الشرط الجزائي في العقد، البالغ قيمته 8 مليون يورو أي 40 مليون ريال سعودي، يعيق اتخاذ القرار.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الثاني لتأخر القرار هو شروط وزارة الرياضة بضرورة حل الأمور المالية مع اللاعبين والمدربين الأجانب فور إنهاء عقودهم، حت لا تزداد الشكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأندية السعودية.

وعلى جانب آخر، أكدت "الجزيرة" أن إدارة السويكت تفاضل بين الثنائي محمد نور؛ نجم العالمي والاتحاد الأسبق، وعبد الله الواكد؛ نجم العالمي والشباب الأسبق، لتعيين أحدهما في منصب مدير الكرة.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة أبها غدًا الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المحلي.

وتحتل كتيبة فيتوريا المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط، من خمس مباريات.