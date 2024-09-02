الرد جاء سريعًا .. النصر يعوض رحيل عبدالإله العمري بنجم فرنسي رسميًا

رابع صفقات العالمي الصيفية..

كشف نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الإثنين، عن رابع صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ اتجه لتدعيم خط دفاعه بعد انتقال عبدالإله العمري إلى الاتحاد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

العالمي خلال الصيف الجاري كان قد تعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، الجناح البرازيلي ويسلي، والظهير الأيسر المحلي سالم النجدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والليلة، أعلن رسميًا ضم الفرنسي محمد سيماكان قادمًا من لايبزيج الألماني، في صفقة تخطت قيمتها الـ45 مليون يورو بحسب التقارير.

صاحب الـ24 عامًا يجيد اللعب كقلب دفاع، بجانب مركز الظهير الأيمن، وقد خرج من بلاده نحو الاحتراف الخارجي من بوابة لايبزيج في صيف 2021.

وشارك سيماكان في 122 مباراة مع الفريق الألماني، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 13 آخرين.

يذكر أن الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الموافق الثاني من سبتمبر 2024.