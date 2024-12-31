صدمة للنصر .. جناح تشيلسي يُهدد انتقال تاليسكا إلى فنربخشه

الغموض مازال يُحيط بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي

مازال الضباب يُحيط بصفقة انتقال أندرسون تاليسكا من النصر إلى فنربخشه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، ويبدو أن ذلك وجه أنظار النادي التركي لهدف آخر.

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النادي التركي كان قد توصل لاتفاق مع النصر السعودي على استعارة نجمه البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري، لكن الإعلام السعودي أكد تعطل الصفقة بسبب مطالب اللاعب ووكيله المالية وكذلك لقرار ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي، الحفاظ على جميع الأجانب حتى نهاية الموسم الجاري.

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صحيفة فاناتيك التركية أوضحت أن المدرب جوزيه مورينيو كان على اتصال مع مواطنه، جناح تشيلسي، جواو فيليكس، مشيرة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تطورًا في مفاوضات الناديين حوله.

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وأوضحت الصحيفة أن فيليكس مرحب تمامًا بالعمل تحت قيادة مورينيو في الدوري التركي، خاصة أنه لم يُحقق النجاح المطلوب في الفريق اللندني.

النصر يأمل في ضم مهاجم جديد، وقد كان يهدف للتخلص من تاليسكا لإفساح المجال أمام تلك الصفقة، ولذا تراجع فنربخشه عن الصفقة سيُمثل صدمة كبيرة للفريق العاصمي في دوري روشن السعودي.