"انتظر كثيرًا دون فائدة" .. النصر يضيع موهبة أرجنتينية من يده ويصيب اللاعب بخيبة أمل

قصة قصيرة حزينة بطلها النصر..

"اللاعب كان ينتظر، ولكن العرض لم يأتِ".. هكذا انتهت قصة الصفقة الأرجنتينية بالتاسار رودريجيز، لاعب وسط راسينج، الذي كان مرشحًا للانتقال إلى صفوف النصر، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وخلال شهر يوليو، ارتبط اسم بالتاسار، بوجود اهتمام من قِبل نادي النصر، للتعاقد مع لاعب الوسط والجناح، صاحب الـ21 عامًا، من أجل الاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالسماح لأندية دوري روشن السعودي، بضم 10 محترفين أجانب في قائمة الموسم الجديد (2024-2025)، شرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد.

وأفاد مقربون من اللاعب بالتاسار، وفق موقع racingdealma الأرجنتيني، بأن إدارة النادي كانت تتوقع وصول عرض من قِبل النصر، بقيمة مليون دولار للاعب، إلا أن الأيام مرت ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن الصفقة، مؤكدين أن النصر لم يقدم العرض الرسمي الذي كان متوقعًا، رغم أن اللاعب كان يتمنى الانتقال إلى كتيبة كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي يعني نقلة اقتصادية هائلة بالنسبة له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخلاف المقابل المادي للاعب بالتاسار، فإن نادي راسينج كان قد وضع مبلغًا يقدر بـ12 مليون دولار صافيًا (دون ضرائب أو عمولات)، مقابل الموافقة على رحيل الجناح الأرجنتيني هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن النصر لم يبرم سوى صفقة واحدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، لمدة 4 مواسم، علمًا بأن باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن، سيتم إغلاقه في الثاني من سبتمبر المُقبل.