رسميًا | بنصف مليون ريال .. الرياض يُعلن ضم جناح النصر

لاعب جديد يرحل عن النصر

واصل النصر تسويق لاعبيه الشباب بعد قرار اتحاد الكرة تقليص قائمة أندية دوري روشن السعودي من 30 إلى 25 لاعبًا، حيث أعلن اليوم رسميًا عن انتقال جناحه الشاب إلى الرياض.

الرياض أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تعاقده رسميًا مع محمد صهلولي جناح النصر، مشيرًا إلى أنه وقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2027.

الناديان كانا قد اتفقا على كافة تفاصيل الصفقة قبل عدة أسابيع، حيث تمت مقابل حصول النصر على نصف مليون ريال سعودي، وقد أعلنت رسميًا مساء اليوم الأحد.

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النصر تخلى عن عدد من لاعبيه بعد نهاية الموسم الماضي، أبرزهم دافيد أوسبينا ووليد عبد الله وعبد الله مادو، ويدور الحديث عن رحيل مجموعة أخرى أبرزها عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن وسيكو فوفانا.

يُشار إلى أن الموسم الجديد من دوري روشن السعودي سينطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.