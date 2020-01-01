فيتوريا: النصر هو المستقبل، وظروف دوري الأبطال صعبة على الجميع

مدرب النصر تحدث قبل مباراة دوري الأبطال

رد روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي على تصريحات مدرب سباهان أصفهان الإيراني بالتأكيد على أن فريقه لا يعتمد على لاعب واحد أو لاعبين فقط، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن دوري أبطال آسيا يُستكمل في ظل ظروف صعبة للجميع.

النصر أنهى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في المركز الثاني خلف الهلال الذي تُوج باللقب، وسيلعب غدًا الثلاثاء أمام سباهان أصفهان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعدما قرر الاتحاد القاري استكماله في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكان محرم نويدکيا المدير الفني للفريق الإيراني قد أكد قدرتهم على إيقاف خطورة النصر من خلال السيطرة على عبد الرزاق حمدالله، لكن فيتوريا رد عليه قائلًا "لست معتادًا على الرد على أي مدرب منافس، أتحدث فقط عن فريقي وأدائه، لكننا لسنا بالفريق الذي يعتمد على لاعب أو لاعبين فقط، الفوز في مثل تلك المباريات يتطلب أداءً جماعيًا جيدًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي".

أضاف "نلعب غدًا المباراة الأولى لنا في البطولة بعد استئنافها في ظروف خاصة ومختلفة، لدينا طموح كبير وندرك أننا نلعب أمام فرق جيدة ووسط أجواء صعبة".

أكمل مستدركًا "ظروف البطولة صعبة على جميع الفرق، هي بالطبع ليست ظروفًا مثالية خاصة لعدم وجود وقت كافٍ بين المباريات، لكن هذا الأمر ينطبق على جميع الفرق ومن يريد الوصول للنهاية عليه بذل جهد أكبر".

المدرب البرتغالي أكد أن تعاقد النصر مع عدد كبير من اللاعبين السعوديين يهدف الاستعداد للمستقبل وليس لأجل مرحلة مؤقتة فقط، مضيفًا عن سبب التعاقد مع جونزالو مارتينيز وإضافته لقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا "تعاقدنا مع مارتينيز لأننا نعلم قدراته جيدًا، ندرك تمامًا أنه انضم للفريق متأخرًا لكننا نعلم كيفية التعامل مع اللاعبين الجدد واللاعب يمتلك خبرة واسعة ستساعده للانسجام سريعًا مع زملائه".