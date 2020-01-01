نجم النصر السابق يفتح النار على فيتوريا بعد وداع آسيا: هذا المدرب لا يصلح

العالمي ودع البطولة بركلات الترجيح في قبل النهائي أمام برسبوليس

هاجم فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، بعد الفشل في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه لا يصلح لقيادة العالمي معتبرًا إياه مهدرًا لبطولات قريبة.

العالمي ودع البطولة القارية أمس السبت، بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في دور قبل النهائي.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدلله على كل حال .. ( رغم كل شي ) الا انها لم تكتب لنا .. لن اتكلم عن أمور كثيرة لكني بكتفي بسؤال مهم كان هو البداية واحد اسباب خروجنا .. ماهي اسباب اصابات الكثير من اللاعبين اليوم وفي نفس الاماكن ...!!!.

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"خالد وسلطان الغنام وحمدالله الم يبذلوو جهد اكثر من جاهزيتهم بسببب التدوير وعدم الارهاق عشرة ايام حتى التعاون ثم الاهلي، وللاسف حتى الغلط صرنا نكابر ونقول عنه صح من اجل الرتويتات و الشخصنة، هاجموني وقالووو شكراً لفيتوريا انك عملت تدوير ولم ترهق الفريق .!!، فيتوريا لايصلح".

وأضاف: "فيتوريا عملها فينا الموسم الماضي في نفس البطولة وهرب مثل ماعمل الخطأ وهرب امام السد والعين ..!!، النصر لدية نجوم ( عناصر )لكن المدرب لم يحسن تطويرهم سنتين الفريق ليسى لههوية او فلسفه او منهجية مع عدم قراءته للخصم الفريق واضح انه يمشي بحلول لاعبين فكيف لوكان لديه مدرب مناسب.

"كيان النصر نادي عظيم وكبير بجماهيره وانتصاراته، لذلك اقول : القائد هو من يقف امام جنوده ولايحسسهم بالهزيمة او الانكسار، هو من يرفعهم ويشد من ازرهم وليس العكس ..!!، الا اذا أتى من اجل شهره وخلافها ..!!!".

الهريفي واصل: "بتال وبعض المحللين يقولونفريق تجمع من خمسة ايام قبل البطولة يعني لم يسعف الوقت مدربه، طيب اذا لم يسعفك الوقت تعمل تدوير وتتعذر بالارهاق لييييش .!!، فيه مدرب في العالم حتى لو مبتداء يعملها. على حساب التجانس ورتم المباريات وجوها، الا يعلم انه راح يزيد الحمل ويعرضهم للإصابات !.

"هذا هو المشروع الكبير يا جمهور النصر مع فيتوريا ..!!؟، هل تعلمون ان اليوم خسرنا رابع بطولة مع فيتوريا خلال موسمين الا ربع؟، 1- كاس الملك أمام الإتحاد بأداء ونتيجة كارثية، 2- كأس آسيا أمام السد بثلاثية، 3- الدوري أمام الهلال برباعية، 4- آسيا مرة ثانية أمام الإيراني.

1️⃣

هذا هو المشروع الكبير

يا جمهور النصر مع فيتوريا ..!!؟



هل تعلمون ان اليوم خسرنا رابع بطولة

مع فيتوريا خلال موسمين الا ربع؟

١- كاس الملك أمام الإتحاد

بأداء ونتيجة كارثية

٢- كأس آسيا أمام السد بثلاثية

٣- الدوري أمام الهلال برباعية

٤- آسيا مرة ثانية أمام الإيراني — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 3, 2020

"والبطولتين اللي حققها كيف تحققت؟ بصعوووبة وبطلعة الروح .. الدوري حسمناه بفزعت التعاون و بهدف يتيم أمام الباطن الهابط حينها بواسطة حمدالله .. والكاس أمام التعاون برضو هدف من حمدالله أنقذنا ورحنا للترجيح .!!، فيتوريا خسر بطولات كانت قريبة مننا جداً هذا تفريط وفشل ويحتاج إعادة نظر من الإدارة اللي مقتنعة فيه مع الأسف، جمهور النصر في ظل التواصل الاجتماعي صار الرأي السديد والصحيح صعب لتواجد اصحاب المصالح، اذا لم نضغط ونتحد سنخسر الكثير من اجل كياننا فقط اختصرو الزمن، هذا ما ابحث عنه".

واختتم: "أخيراً وبإختصار .. اذا المشروع الكبير يخسرك بطولات اجل ايش هدف المشروع ..!!، معقولة، ايش صاير في وسطنا الرياضي ..!!!؟".

يذكر أن النصر تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد نادي برسبوليس عقب المباراة، بداعي عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة. (طالع التفاصيل)