انعكست نتائج نادي النصر السعودي السلبية الأخيرة، على الحياة الخاصة لجماهيره، حتى رسب طالب في اختبار بالجامعة، بعد سؤال عن العالمي.

العالمي يمر مؤخرًا بظروف صعبة، تسببت في خسائر قارية ومحلية، جعلته بعيدًا في الوقت الحالي عن المنافسة على البطولات..

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على المستوى القاري، ودع دوري الأبطال، بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بنصف النهائي، ليغيب عن النسخة المقبلة أيضًا.

وعلى المستوى المحلي، يقبع في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، إذ خسر ثماني نقاط في آخر ثلاث مباريات، بالهزيمة أمام الاتفاق والشباب، والتعادل أمام الفيحاء.

هذا التراجع تسبب في ضرر لنجل عبد الله العجلاني؛ العضو الذهبي بالنصر، إذ امتنع عن سؤال مدرسه الجامعي، الخاص بالأفضل بين الهلال والنصر.

وكتب العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دكتور القانون في الجامعه سأل من افضل النصر او الهلال، والجواب عليه درجتين "بونص"، طبعاً ابني اخذ صفر والسبب معروف".

دكتور القانون في الجامعه سأل

من افضل #النصر او #الهلال

والجواب عليه درجتين "بونص"

طبعاً ابني اخذ صفر والسبب

معروف 🤷‍♂️ .. — عبدالله العجلاني🇸🇦 (@AB_alajlani) November 6, 2021

يذكر أن لاعبي النصر حصلوا على فترة راحة خلال الأيام المقبلة، نظرًا للتوقف الدولي، وانضمام غالبية لاعبيه إلى منتخباتهم، للمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يعود العالمي لتدريباته، استعدادًا لمواجهة الرائد، على ملعب مرسول بارك، في في 20 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.